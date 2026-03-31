Xを更新

フィギュアスケート、アイスダンスの紀平梨花が31日、自身のXを更新。「本日をもちまして、トヨタ自動車の皆さまに支えていただいた日々に一区切りを迎えることとなりました」と報告した。

紀平は2020年11月1日付でトヨタ自動車に入社。同時に所属先も「トヨタ自動車」となっていた。

紀平は自身のXで「本日をもちまして、トヨタ自動車の皆さまに支えていただいた日々に一区切りを迎えることとなりました」と報告。「これまで競技生活を温かく支えていただき、本当にありがとうございました。ケガで思うように練習や試合に臨めない時期もありましたが、いつも真摯に寄り添い、変わらずサポートしていただいたことに心から感謝しています」とつづった。

4回転やトリプルアクセルを武器に女子シングルでGPファイナルや全日本選手権を制したものの、度重なる怪我に苦しんだ。

昨秋にはアイスダンスに転向し、西山真瑚とのカップル結成を発表。フランス・アルプス地域で行われる2030年五輪を目指している。

紀平は「たくさんの従業員の皆さまからの温かい応援が、どんな時も大きな力になっていました。トヨタスポーツが大切にしている『チャレンジすること』『ネバーギブアップの精神』を胸に、ここまで頑張ってくることができました」とし、「これからもその気持ちを大切にしながら、自分らしく競技に向き合っていきます。これまで本当にありがとうございました」と結んだ。



（THE ANSWER編集部）