記事ポイント2026年5月15日から7月16日まで、リーベルホテル大阪「Cafe & Bar LIBER」で「Citrus & Melon Fair」が開催されます柑橘とメロンを主役にしたアフタヌーンティー・パフェ・ジェラートの多彩な初夏スイーツが揃いますジェラートはアジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修による本格的な仕上がりです リーベルホテル大阪 1F「Cafe & Bar LIBER」では、2026年5月15日（金）から7月16日（木）