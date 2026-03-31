世界チャンピオン監修ジェラートも登場！リーベルホテル大阪「Citrus & Melon Fair」

記事ポイント 2026年5月15日から7月16日まで、リーベルホテル大阪「Cafe & Bar LIBER」で「Citrus & Melon Fair」が開催されます柑橘とメロンを主役にしたアフタヌーンティー・パフェ・ジェラートの多彩な初夏スイーツが揃いますジェラートはアジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修による本格的な仕上がりです 2026年5月15日から7月16日まで、リーベルホテル大阪「Cafe & Bar LIBER」で「Citrus & Melon Fair」が開催されます柑橘とメロンを主役にしたアフタヌーンティー・パフェ・ジェラートの多彩な初夏スイーツが揃いますジェラートはアジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修による本格的な仕上がりです

リーベルホテル大阪 1F「Cafe & Bar LIBER」では、2026年5月15日（金）から7月16日（木）まで「Citrus & Melon Fair」が開催されます。

レモン・オレンジなどの柑橘とメロンを主役に、アフタヌーンティー・パフェ・ジェラートといった多彩な初夏スイーツが揃います。

ジェラートはアジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修による本格的な仕上がりです。

リーベルホテル大阪「Citrus & Melon Fair」

開催期間：2026年5月15日（金）〜7月16日（木）場所：リーベルホテル大阪 1F「Cafe & Bar LIBER」アクセス：JR「桜島駅」より徒歩約1分

「Citrus & Melon Fair」では、初夏の爽やかな果実の魅力を存分に味わえる季節メニューが期間限定で提供されます。

柑橘の酸味とメロンの甘みを活かしたスイーツが、アフタヌーンティーからパフェ、ジェラートまで幅広く揃っています。

アフタヌーンティー

「Citrus & Melon Soleil Afternoon Tea 〜陽光あふれる初夏のプレシャスタイム〜」は、柑橘フルーツとメロンを主役にした特別なアフタヌーンティーです。

オレンジと日向夏の酸味と甘みが広がる「オレンジと日向夏のムース」は、軽やかでなめらかな口当たりが楽しめます。

「柑橘のパヴロヴァ」はサクッとしたメレンゲに柑橘フルーツのソースを閉じ込め、甘みと酸味が調和する爽やかな味わいとなっています。

ヨーグルトムースにフレッシュメロンをのせた「メロンとハーブのテラリウム」は、ライムやハーブの清涼感が初夏の庭園を思わせる爽やかな一品です。

アフタヌーンティーには、メロンとグリーンティーを合わせたカクテル「翠風（すいふう）」と、パッションフルーツ・グレープフルーツ使用のノンアルコールカクテル「Pasionado（パッショナード）」も用意されています。

料金はコーヒー・紅茶付き5,000円、カクテル1種付き5,800円で、提供時間は12時〜17時（最終入店）です。

数量限定のため、4日前までの事前予約制となっています。

パフェ

層を重ねた華やかなビジュアルも楽しめるパフェは2種類用意されています。

「パルフェ・シトロン『ジョーヌ・ノワゼット』」（2,000円）は、レモンヨーグルトのジェラートとフロマージュブランのクリームに、レモンカードやキャラメリゼ、はちみつゼリーを重ねた初夏らしい軽やかな仕上がりです。

「パルフェ・メロン『シトロン・ヴェール・エ・ココ』」（2,200円）は、瑞々しいメロンの甘さにライムの酸味を重ね、ライムとオリーブオイルのジェラートとココナッツ風味のパンナコッタがまろやかなコクを添えます。

提供時間は14時〜21時30分（ラストオーダー21時）で、ショートサイズは11時30分〜14時の提供です。

ジェラート

ジェラートはアジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修による本格的な味わいが揃っています。

「レモンヨーグルト 大阪産はちみつの香り」（650円）は、ヨーグルトの爽やかな酸味にレモンのフレッシュ感と大阪産はちみつの優しい甘さが広がります。

「ココナッツとライム 塩ナッツクランブル」（650円）は、ふわりと南国気分が広がるまろやかなコクが楽しめます。

提供時間は11時30分〜22時（ラストオーダー21時30分）です。

アフタヌーンティー・パフェ・ジェラートの3スタイルで、初夏の柑橘とメロンの魅力を多彩に楽しめるラインナップとなっています。

アフタヌーンティーは「オレンジと日向夏のムース」「柑橘のパヴロヴァ」など個性豊かなスイーツとセイボリーが揃い、初夏のティータイムを豊かに彩ります。

ジェラートはアジア初の世界チャンピオン・柴野兄弟監修の本格的な品質で、650円から気軽に味わえます。

Citrus & Melon Fairの紹介でした。

よくある質問

Q. アフタヌーンティーの予約は必要ですか？

A. 数量限定のため、4日前までの事前予約制となっています。

Q. ジェラートの監修は誰ですか？

A. アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟が監修しています。

「レモンヨーグルト 大阪産はちみつの香り」と「ココナッツとライム 塩ナッツクランブル」の2種類が各650円で楽しめます。

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