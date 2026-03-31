Blueskyが発表したAIエージェント型アプリ「Attie」がBlueskyの一般ユーザーから不評を買い、公式アカウントが発表から数日で13万人以上のユーザーからブロックされていると報じられています。この被ブロック件数はアメリカのJ・D・ヴァンス副大統領に次いで2位で、24時間単位では断トツのトップとなっています。Bluesky's new AI tool Attie is already the most blocked account other than J. D. Vance | TechCrunchhttps://tec