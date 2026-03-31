長岡柚奈がインスタグラム更新フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が、このほど閉幕した世界選手権で2年ぶり4度目の世界一に輝き、現役生活に別れを告げた。同大会の日本代表スケーターが坂本のためにパーティーを開き、ファンの間に反響が広がっている。坂本は現役最後の舞台となった世界選手権で完璧な演技を披露。フリー、合計は自己ベストを更新し、有終の美を飾った。同大会のペアで4位と大躍進した長岡