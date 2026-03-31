映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）」とハリー・ポッター ショップ各店舗で、魔法界の人気スポーツ“クィディッチ”をテーマにした新作グッズ「クィディッチコレクション」が、4月1日より発売される。【画像】記事内で紹介している「クィディッチコレ