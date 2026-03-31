「ハリー・ポッター」新作グッズ「クィディッチコレクション」発売へ スタジオツアー東京＆ハリポタショップで4月1日から
映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）」とハリー・ポッター ショップ各店舗で、魔法界の人気スポーツ“クィディッチ”をテーマにした新作グッズ「クィディッチコレクション」が、4月1日より発売される。
【画像】記事内で紹介している「クィディッチコレクション」全アイテム
本コレクションは、魔法界で大人気のスポーツ「クィディッチ」をフィーチャー。ほうきに乗った選手たちが空を駆けぬけ、リング状のゴールへボールを入れることで得点を競い、さらに“スニッチ”と呼ばれる金色の羽のついたボールを追いかけるスピード感あふれる競技だ。
クィディッチの道具を販売しているのが、ダイアゴン横丁にある「高級クィディッチ用具店」。スタジオツアー東京のダイアゴン横丁のセットには、オリバンダーの杖店やグリンゴッツ銀行などと並んで「高級クィディッチ用具店」も再現されており、店内には競技用ユニフォームやほうき、ボール、トロフィーなどが並べられ、そのクオリティの高さと魔法界ならではの世界観を感じることができる。
そんな「高級クィディッチ用具店」の店頭に並んでいるアイテムをイメージしたアイテムが登場。スポーティーでありながらどこか懐かしさを感じさせる“レトロスポーツ”テイストが特徴で、春のおでかけシーズンに合わせたアパレルや雑貨が展開される。
Tシャツやスウェット、ソックスなどのアスレジャーアイテムのほか、「金のスニッチ」や伝説のほうき「ニンバス2000」をモチーフにしたアクセサリー、バッグ、マグカップなど多彩なグッズがそろう。
アイテムに取り入れられているダークグリーンは、クィディッチの試合会場のピッチ（芝生）をイメージし、アクセントカラーのピンクはクィディッチ用品や試合の躍動感を表現。都市名をあしらった“ロケーションシリーズ”も展開され、東京やニューヨーク、ロンドンなどをテーマにしたデザインも登場する。
スタジオツアー東京では現在、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界を体験できる特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催中（9月6日まで）。1年生のハリーが初めて出場したグリフィンドール対スリザリンの試合風景を、ホグワーツ城の模型にプロジェクションマッピングで再現しているほか、大広間での“組分けの儀式”など、作品の名シーンを体感できる内容となっている。
ハリーが愛用したほうき「ニンバス2000」やユニフォーム、競技で使用されたボールや小物の展示に加え、クィディッチの観客席で試合を応援するシーンに出演したかのような気分になれる体験型コンテンツも用意されており、完成した映像を持ち帰ることができる。
「クィディッチコレクション」は、スタジオツアーショップ、ハリー・ポッター ショップ 原宿、ハリー・ポッター ショップ 赤坂で販売。一部商品はオンラインショップで3月30日から先行販売中。
■商品ラインナップ
●高級クィディッチ用具店 ハーフジップ スウェットシャツ 7300円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●高級クィディッチ用具店 Tシャツ 3800円（税込）
●高級クィディッチ用具店 東京 Tシャツ 3800円（税込）
●高級クィディッチ用具店 ニューヨーク Tシャツ 3800円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●高級クィディッチ用具店 ロンドン Tシャツ 3800円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●高級クィディッチ用具店 シカゴ Tシャツ 3800円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●ニンバス2000 スピリットジャージ 1万円（税込）
●高級クィディッチ用具店 スウェットシャツ 6500円（税込）
●高級クィディッチ用具店 ソックス 2足セット 2300円（税込）
●金のスニッチ ヘアクリップ 2000円（税込）
●高級クィディッチ用具店 シュシュ 2個セット 1000円（税込）
●高級クィディッチ用具店 ダッフルバッグ 7300円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●高級クィディッチ用具店 マグネット セット 2000円（税込）
●高級クィディッチ用具店 ピンセット 3800円（税込）
●ニンバス2000 キーチェーン 1800円（税込）
●高級クィディッチ用具店 マグネット 1800円（税込）
●高級クィディッチ用具店 タンブラー 4800円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●ニンバス2000マグカップ 2800円（税込）
●高級クィディッチ用具店 マグカップ 2500円（税込）
●高級クィディッチ用具店 アートプリント 2000円（税込）
●ニンバス2000 アートプリント 2000円（税込）
●クィディッチ 箔押し ポストカード／ニンバス2000 箔押し ポストカード 各200円（税込）
●クィディッチ用具店 ブックマーク／ニンバス2000 ブックマーク 各350円（税込）
●高級クィディッチ用具店 両面 パズル 3000円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●高級クィディッチ用具店 ぬいぐるみ付き エコバッグ 2,000円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●高級クィディッチ用具店 ティーライトホルダー 2800円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.
【画像】記事内で紹介している「クィディッチコレクション」全アイテム
本コレクションは、魔法界で大人気のスポーツ「クィディッチ」をフィーチャー。ほうきに乗った選手たちが空を駆けぬけ、リング状のゴールへボールを入れることで得点を競い、さらに“スニッチ”と呼ばれる金色の羽のついたボールを追いかけるスピード感あふれる競技だ。
そんな「高級クィディッチ用具店」の店頭に並んでいるアイテムをイメージしたアイテムが登場。スポーティーでありながらどこか懐かしさを感じさせる“レトロスポーツ”テイストが特徴で、春のおでかけシーズンに合わせたアパレルや雑貨が展開される。
Tシャツやスウェット、ソックスなどのアスレジャーアイテムのほか、「金のスニッチ」や伝説のほうき「ニンバス2000」をモチーフにしたアクセサリー、バッグ、マグカップなど多彩なグッズがそろう。
アイテムに取り入れられているダークグリーンは、クィディッチの試合会場のピッチ（芝生）をイメージし、アクセントカラーのピンクはクィディッチ用品や試合の躍動感を表現。都市名をあしらった“ロケーションシリーズ”も展開され、東京やニューヨーク、ロンドンなどをテーマにしたデザインも登場する。
スタジオツアー東京では現在、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界を体験できる特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催中（9月6日まで）。1年生のハリーが初めて出場したグリフィンドール対スリザリンの試合風景を、ホグワーツ城の模型にプロジェクションマッピングで再現しているほか、大広間での“組分けの儀式”など、作品の名シーンを体感できる内容となっている。
ハリーが愛用したほうき「ニンバス2000」やユニフォーム、競技で使用されたボールや小物の展示に加え、クィディッチの観客席で試合を応援するシーンに出演したかのような気分になれる体験型コンテンツも用意されており、完成した映像を持ち帰ることができる。
「クィディッチコレクション」は、スタジオツアーショップ、ハリー・ポッター ショップ 原宿、ハリー・ポッター ショップ 赤坂で販売。一部商品はオンラインショップで3月30日から先行販売中。
■商品ラインナップ
●高級クィディッチ用具店 ハーフジップ スウェットシャツ 7300円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●高級クィディッチ用具店 Tシャツ 3800円（税込）
●高級クィディッチ用具店 東京 Tシャツ 3800円（税込）
●高級クィディッチ用具店 ニューヨーク Tシャツ 3800円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●高級クィディッチ用具店 ロンドン Tシャツ 3800円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●高級クィディッチ用具店 シカゴ Tシャツ 3800円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●ニンバス2000 スピリットジャージ 1万円（税込）
●高級クィディッチ用具店 スウェットシャツ 6500円（税込）
●高級クィディッチ用具店 ソックス 2足セット 2300円（税込）
●金のスニッチ ヘアクリップ 2000円（税込）
●高級クィディッチ用具店 シュシュ 2個セット 1000円（税込）
●高級クィディッチ用具店 ダッフルバッグ 7300円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●高級クィディッチ用具店 マグネット セット 2000円（税込）
●高級クィディッチ用具店 ピンセット 3800円（税込）
●ニンバス2000 キーチェーン 1800円（税込）
●高級クィディッチ用具店 マグネット 1800円（税込）
●高級クィディッチ用具店 タンブラー 4800円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●ニンバス2000マグカップ 2800円（税込）
●高級クィディッチ用具店 マグカップ 2500円（税込）
●高級クィディッチ用具店 アートプリント 2000円（税込）
●ニンバス2000 アートプリント 2000円（税込）
●クィディッチ 箔押し ポストカード／ニンバス2000 箔押し ポストカード 各200円（税込）
●クィディッチ用具店 ブックマーク／ニンバス2000 ブックマーク 各350円（税込）
●高級クィディッチ用具店 両面 パズル 3000円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●高級クィディッチ用具店 ぬいぐるみ付き エコバッグ 2,000円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
●高級クィディッチ用具店 ティーライトホルダー 2800円（税込）※赤坂ショップ取り扱いなし
Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.