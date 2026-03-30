ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」が30日、TBS「CDTVライブ！ライブ！春の4時間スペシャル」（後7・00）に生出演。SNSを中心に話題の楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」（盛れミ）を披露し、反響を集めている。「盛れミ」は昨年10月8日にリリースした楽曲。情熱的なラテン調のナンバーで、サビ直前に足を大きく蹴り上げあるキャッチーな振り付けがSNSで大バズり。「隙あらばアモーレを踊りたくなる」を略した“