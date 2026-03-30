ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」が30日、TBS「CDTVライブ！ライブ！春の4時間スペシャル」（後7・00）に生出演。SNSを中心に話題の楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」（盛れミ）を披露し、反響を集めている。

「盛れミ」は昨年10月8日にリリースした楽曲。情熱的なラテン調のナンバーで、サビ直前に足を大きく蹴り上げあるキャッチーな振り付けがSNSで大バズり。「隙あらばアモーレを踊りたくなる」を略した“隙アモ”旋風が巻き起こっている。SNS総再生数は5億回を突破している。

この日の「CDTV」では、「盛れミ」をフルサイズで歌唱。生放送の緊張感の中、工藤由愛（21）のハイトーンで幕を開けると、息の合った圧巻のパフォーマンスを披露した。“ハロプロのアベンジャーズ”と呼ばれるほどの高い歌唱力と生歌のライブパフォーマンスを主戦場としてきたハロプロだからこその“ライブ感”を見せつけた。

X（旧ツイッター）ではパフォーマンス終了後に「#JuiceJuice」がトレンド2位に浮上。「Juice=Juice歌うますぎ！！！」「Juice=Juice初めて見たけど歌唱力すごい高いな」「声量すごくて流石のハロプロだった」「めちゃくちゃ気合い入ってて最高でなんだか泣きそうになっちゃった！！」「歌唱力えぐ」「あまりにJuice=Juiceが良すぎてハマりそう」など絶賛の声が止まらなかった。