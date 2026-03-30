1972年、日本橋高島屋に1号店をオープンした老舗ハンバーガーチェーン『ロッテリア』が、2026年3月31日をもって、その歴史に幕を閉じる。日本のファストフード黎明期から親しまれてきたブランドがなくなることに、SNS上では惜しむ声で溢れている。【写真】54年の歴史に幕、ロッテリアの「最後の挨拶」「長い間お世話になりました。本当にありがとう」「子どもの時から出かけ先で食べるロッテリアが楽しみのひとつでした」「ロッ