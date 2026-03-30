3月5日から18日にかけて開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。今回、日本では地上波テレビでは放送されず、動画配信大手のNetflixが独占配信した。その視聴者数が25日に発表され、全47試合で3140万人だったという（1人が2つ以上のデバイスで視聴した場合やアーカイブ配信を含む）。果たしてこの数字、多いのか、それとも少ないのか。＊＊＊【写真を見る】天皇陛下の御前で「ガムを噛んで腕組み」“問題行動