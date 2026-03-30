3月5日から18日にかけて開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。今回、日本では地上波テレビでは放送されず、動画配信大手のNetflixが独占配信した。その視聴者数が25日に発表され、全47試合で3140万人だったという（1人が2つ以上のデバイスで視聴した場合やアーカイブ配信を含む）。果たしてこの数字、多いのか、それとも少ないのか。

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試合別の視聴者数トップ3は以下の通りだ。

1位：日本vsオーストラリア＝3月8日・1次ラウンド【1790万人】

2位：日本vs韓国＝3月7日・1次ラウンド【1786万人】

3位：日本vsベネズエラ＝3月15日・準々決勝【1726万人】

1位の1790万人は、これまでNetflixで配信されたシリーズ作品、映画、アニメ、その他のスポーツ中継のすべてを上回る数字だという。十分に多い視聴者数のように思えるが――。民放プロデューサーは言う。

大谷翔平

「今回のWBCはベネズエラが初の世界一となりました。侍ジャパンが過去最低のベスト8で終わったこともあり、優勝した2023年の前回大会に比べるとあっけなく終わってしまったようにも感じますが、1次リーグでは全勝し、大谷翔平はじめ鈴木誠也、吉田正尚、山本由伸らメジャー組の大活躍は見応えがありました。とはいえ、前回大会のように誰もが無料で見られる地上波テレビでの放送がなかったところは盛り上がりに欠けたと言わざるを得ません」

ちなみに、前回のWBCの視聴率トップ3を見てみよう（ビデオリサーチ調べ、関東地区：以下同）。

前回は視聴率40％超

1位：日本vsイタリア＝準々決勝【個人31・2％、世帯48・0％】テレビ朝日

2位：日本vs韓国＝1次ラウンド【個人28・9％、世帯44・4％】TBS

3位：日本vsオーストラリア＝1次ラウンド【個人28・7％、世帯43・2％】テレ朝

3位：日本vsチェコ＝1次ラウンド【個人28・7％、世帯43・1％】テレ朝

「世帯視聴率はいずれも40％超で、平日の朝8時25分からテレ朝が中継した日本対アメリカの決勝も個人24・3％、世帯42・4％でした。瞬間最高視聴率ではなく全時間平均の数字ですからすごかった。個人視聴率は1％＝118・5万人といわれていますから、1位の日本対イタリアの31・2％を全国でならせば約3700万人になります。一度でもチャンネルを合わせた人なら6000〜7000万人くらいにはなるのではないでしょうか」

前回大会はNetflixの3〜4倍の人が見たということになる。

独占配信に150億円

「NetflixはWBCを独占配信するために150億円を払ったと言われています。その割には結果がついてきていないように思います。おかげで地上波のテレビ番組にも影響が出ました。Netflixは野球中継に対応できる技術スタッフを持っていないため、中継は日テレに頼りました。アメリカで開催された決勝トーナメントにも日テレから多くの技術スタッフが派遣されました。おかげで日テレは『WBC詳報』という試合後の特別番組で、使用制限なしでWBCの映像を放送することができたんです。にもかかわらず、その視聴率は最高でも日本対韓国の11・5％と二桁がやっとでした」

確かに、視聴者数は地上波テレビが放送した前回大会よりも減ったようだ。ただし、視聴者数トップだった日本対オーストラリア戦を視聴した1790万人のうち仮に半数が新たにNetflixに加入したとすると、月額1590円のスタンダートプランでも142億3050万円の増収になる。150億円はほぼペイできる計算だ。

「Netflixは“WBC応援キャンペーン”で割引もしていました。WBCを見るだけのために、そこまでの人が新たに加入したとは思えませんが、SNSには気になる投稿もあります」

《WBC見たさにネトフリ契約したので今更ながら見たかった実写版シティーハンターを。（海外版じゃなく日本版w） ただただ、鈴木亮平という俳優の役作りの凄さに改めて脱帽。冴羽獠そのものやん そしてアニメのエンディングさながらのGet Wildの差し込み方に泣きそうになったとかならなかったとか》（誤字を修正）

《シティーハンター（実写） 大洪水 ベルサイユのばら でっちあげ アンダーニンジャ 新幹線大爆破 正体 罪と悪 地面師たち（全7話） PERFECT BLUE ネムルバカ WBCきっかけでNetflixに入りWBC日本敗退後の1週間で見た作品 充分元は取れたな…》

WBCが終わったら、これまでNetflixでしか見られなかった映画やドラマを見始めた人が少なくないようだ。そして3月26日、Netflixは映画「シティハンター2」の制作決定を発表した。

「後はどれだけつなぎ止められるか、でしょうね」

デイリー新潮編集部