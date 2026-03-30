吉本興業は30日、お笑いコンビ「ライセンス」藤原一裕（48）とのマネジメント契約を終了したと発表した。「弊社所属ライセンス藤原一裕について、双方合意の上、2026年3月31日をもってマネジメント契約を終了することになりましたのでご報告いたします」と報告。今後について「藤原一裕というタレント個人での活動や創作に挑戦していきたい、という藤原本人の意向を尊重し、マネジメント契約を終了することとなりました」