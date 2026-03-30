【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：45,166.64 ▼793.47（3/27）NASDAQ：20,948.36 ▼459.72（3/27） 1.概況 27日の米国市場は主要3指数が揃って下落しました。原油先物価格が上昇したほか、今後も中東での軍事衝突が激化し、緊張状態が長期化しかねないとの懸念が売りを呼んだほか、週末とあって持ち高調整の売りも相場を下押ししました。ダウ平均は55ドル安の45,904ドルと下落して取引を開始