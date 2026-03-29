「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）広島が中日との接戦を制し、４年ぶりの開幕３連勝を飾った。プロ初先発の栗林良吏投手が鮮やかな完封勝利だ。立ち上がりからストライクを先行させ、常に自分有利のカウントで相手と勝負した。七回まで中日打線をパーフェクトに封じ込める圧巻の投球。八回先頭の細川に中前打を浴び、大記録達成は逃したものの、後続を断ち、１点を守り切った。待望の先制点を挙げたのは０−