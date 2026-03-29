「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）

広島が中日との接戦を制し、４年ぶりの開幕３連勝を飾った。プロ初先発の栗林良吏投手が鮮やかな完封勝利だ。

立ち上がりからストライクを先行させ、常に自分有利のカウントで相手と勝負した。七回まで中日打線をパーフェクトに封じ込める圧巻の投球。八回先頭の細川に中前打を浴び、大記録達成は逃したものの、後続を断ち、１点を守り切った。

待望の先制点を挙げたのは０−０の六回だった。２死一、二塁から６番・菊池の放った一、二塁間へのゴロは二塁・田中ががっちりと捕球。一塁に送球したが、これを一塁・サノーが捕球できず、二走・佐々木が一気に生還し、決勝点のホームを踏んだ。

そして栗林は九回、昨年まで守護神だった際に使用された登場曲が流され、マツダスタジアムは大盛り上がり。９５球で九回を投げきり、１００球以下での完封勝利を表す通称「マダックス」も達成。マウンドでガッツポーズを繰り出し、新井監督からは頭をぐしゃしゃにされ笑顔がはじけた。

お立ち台では「最高です」と第一声を発し、「回を重ねるごとにファンの声援が大きくなってきて。みなさんのおかげで投げきることができました。ありがとうございます」と頭を下げた。「ストライク先行を意識してマウンドに上がりました」と明かし、「相手投手もすごくいいピッチャー。刺激を受けながら投げ負けないぞと思って投げていた」と言う。「勝ちたい気持ちだけでずっと投げていました」と明かし、安打を打たれた瞬間は「ため息が気持ちよかったです」と明かし、スタンドをどよめかせた。

２７日の開幕戦は九回に４点差を追いつき、延長十回にドラフト３位・勝田（近大）がサヨナラ打を放ち、６−５で劇的な勝利。２戦目の２８日は２−１で接戦を制し、迎えた３戦目も勝利。８年ぶりのＶ奪還を目指す新井カープが最高のスタートを切った。