「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）ブルージェイズ入りした岡本和真内野手（２９）のデビュー戦を巨人ナインらが温かく見つめた。球団公式Ｘがその様子を投稿。打席に入ると泉口も「きた、きた」と拍手で応援。メジャー初安打を含めたマルチ安打＆サヨナラの生還など好スタートを切り、坂本も「いいスタートを切れた。すごいレベルの高いところで大変なこともたくさんあると思いますけど、あんな笑顔でインタビューを