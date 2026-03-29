キリンワールドチャレンジ2026会場：ハムデン・パーク（グラスゴー／スコットランド）／3月29日（日）2時00分キックオフ※日本時間キリンワールドチャレンジ2026のスコットランド代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。いよいよ、日本代表の“ワールドカップイヤー”の幕が上がる。日本代表はFIFAワールドカップ26アジア最終予選でグループCの戦いを首位で終え、8大会連続8度目のワールドカップ出場を決