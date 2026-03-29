日本代表、スコットランド戦のスタメン発表！ “凱旋”の前田大然、伊藤洋輝、佐野航大ら先発
キリンワールドチャレンジ2026
会場：ハムデン・パーク（グラスゴー／スコットランド）／3月29日（日）2時00分キックオフ※日本時間
キリンワールドチャレンジ2026のスコットランド代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。
いよいよ、日本代表の“ワールドカップイヤー”の幕が上がる。日本代表はFIFAワールドカップ26アジア最終予選でグループCの戦いを首位で終え、8大会連続8度目のワールドカップ出場を決めた。FIFAワールドカップ2026本大会の組み合わせ抽選会も既に行われており、オランダ代表、チュニジア代表、そしてスウェーデン代表もしくはポーランド代表と同居するグループFに入ることが決まっている。
スコットランド代表はFIFAワールドカップ26欧州予選のグループCで、デンマーク代表を抑えて1位に入り、FIFAワールドカップ2026の出場権を獲得。1998年のフランス大会以来のワールドカップ出場を決めている。
そんなスコットランド代表とのゲームに向けて、日本代表を率いる森保一監督が選んだスターティングメンバー11名が発表された。システムはお馴染みの「3−4−2−1」と予想される。
ゴールマウスを託されるのは、今回がケガからの復帰戦となる鈴木彩艶。最終ラインは右から瀬古歩夢、渡辺剛、伊藤洋輝が並び、中盤のダブルボランチは藤田譲瑠チマと田中碧が構成する。ウイングバックは右に菅原由勢、左に前田大然が入り、2シャドーの組み合わせは佐野航大と鈴木唯人。ワントップには後藤啓介が入ると目される。
スコットランド代表戦は、日本時間でこのあと2時00分（26時00分）キックオフ予定。試合の模様はNHK総合テレビにて全国生中継され、インターネットではNHK ONEおよびU-NEXTで配信される。
日本代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。
◼︎日本代表 スターティングメンバー
▼GK
1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
4 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
▼MF
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
6 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
20 佐野航大（NEC／オランダ）
8 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
▼FW
26 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
◻︎日本代表 控えメンバー
▽GK
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▽DF
3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
16 橋岡大樹（ヘント／ベルギー）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▽MF／FW
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
7 三笘薫（ブライトン／イングランド）
19 小川航基（NEC／オランダ）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
22 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
▽メンバー外
佐藤龍之介（FC東京）