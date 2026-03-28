【動画】乃木坂46・井上和がポッドキャストで“横浜トーク”を繰り広げ、テンションMAX 4月3日～5日に横浜で開催される都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）。その出演アーティストがゲストで登場し、トークを繰り広げるポッドキャスト『音を待つ』が配信中だ。 本稿では、前・後編で配信中の『音を待つ』より、トークの一部を抜粋して紹介。