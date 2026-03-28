乃木坂46・井上和が地元横浜トークでテンションMAX！「映像もきれいに映る」アイドルならではのステージ裏話も【『CENTRAL』直前トーク】

【動画】乃木坂46・井上和がポッドキャストで“横浜トーク”を繰り広げ、テンションMAX

4月3日～5日に横浜で開催される都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）。その出演アーティストがゲストで登場し、トークを繰り広げるポッドキャスト『音を待つ』が配信中だ。

本稿では、前・後編で配信中の『音を待つ』より、トークの一部を抜粋して紹介。第1回目のゲストは、『CENTRAL』初日を飾る、4月3日の「CENTRAL STAGE」に出演の乃木坂46・井上和が登場。地元・横浜愛溢れるトークを味わってほしい。

■横浜市出身の乃木坂46・井上和が語る『CENTRAL』への想い

『CENTRAL』の会場である、横浜市出身の井上和。

「私は横浜市出身で、『CENTRAL』が開催されるみなとみらいや桜木町のあたりは小さい時から訪れていた場所なので。ザ・地元というか、馴染みのある場所なんです」と“ハマっ子”トークでスタート。

物心つく前から親に連れられ、現在もたびたび訪れるお気に入りの横浜美術館を筆頭に、多種多様なイベントが開催される赤レンガ倉庫、おいしいものがたくさんある中華街にハングリータイガー（横浜エリアを中心とする、老舗ハンバーグステーキチェーン）、そして…井上和も“当たり前”に歌える「横浜市歌」についてなど、地元・横浜への愛を炸裂！

そんな愛する横浜で産声をあげた『CENTRAL』。開催初年度の昨年は、緑黄色社会の人気曲「Mela!」に久保史緒里・井上和・小川彩・中西アルノが、そして乃木坂46の名曲「君の名は希望」には長屋晴子（Vo、Gu）が加わり、この日だけの特別なステージを披露したことでも話題に。

「お互いの交わる瞬間というか、コラボもさせていただきました。そういう瞬間は、やっぱり特別だなと思いました」と少し興奮気味に当時を振り返り、「配信もあったのですが、そこで私が驚いたのは、カメラワークの斬新さ。舞台袖からも撮ってくださっていて。乃木坂46のライブだと、なかなかない珍しい位置からのパフォーマンスが観られた気がして。ひとつの映像としての美しさを感じました」と、独自の着眼点で『CENTRAL』の魅力を語った。

■井上和が絶賛する映像美「ステージに立っていてすごく嬉しい」

続けて、「乃木坂46っていろんな楽曲があって、ものすごく尖った楽曲やクールな楽曲、すごくかわいらしい楽曲もあって、とても振れ幅の広いアイドルだと思うんです。どの楽曲をパフォーマンスしていてもそれに合った、MVで観るようなカメラワークが入ってくるのも『CENTRAL』ならではだなって感じます」と熱弁。

さらに、「映像もきれいに映りますし、照明もきれいで。楽曲とかライブの世界観もバランスをしっかり取っていただいて…って、“何様だ！”って感じですけど（笑）。いちアイドルとして、ステージに立っていてすごく嬉しいと感じるライブでした」と『CENTRAL』制作陣のライブ演出や撮影へのこだわりに触れた。

また、今年はオープニングアクトを乃木坂46の6期生（17:45～）が担当し、＝LOVE（18:00～）、FRUITS ZIPPER（18:50～）、モーニング娘。’26（19:40～）と個性溢れるアイドルグループがバトンを繋げ、乃木坂46（20:30～）がDay1を締めくくるのだが、「いろんなアイドルさんを観て、“わぁ、素敵だな”と思うことはたくさんあるんですけど、それと同じくらい、いや、それ以上の気持ちで“乃木坂46が素敵だ”って自信を持っているので、乃木坂46にしか出せないものを今回の『CENTRAL』でもお届けできたらなと思っています」と意気込みをあらわにした。

■4月4日の「CENTRAL STAGE」が気になる、井上和

乃木坂46の翌日、4月4日の「CENTRAL STAGE」には、井上が好きなアーティストとして挙げる、凛として時雨が出演。

もともとアニメが好きな井上は、TK from 凛として時雨の「unravel」（TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』オープニングテーマ）をきっかけに興味を持ったとのこと。

「確立された世界観と言いますか。それぞれがソロでもすごく魅力のある方々なんですけど、そんな御三方（TK、345、ピエール中野）が集まった時の…表現が難しいんですけど、背筋が凍るような“ぞわっとした一体感”を楽曲を聴いていても感じるので、それを『CENTRAL』で、あの演出で観られるのは、とんでもない魅力だなと。すごく個人的には楽しみです」

■アニメ話から音楽の原点、現在の立ち位置まで

井上が音楽の原点として挙げたのは、意外にも『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』。同作で「翼をください」を知ってからは延々と歌っていたそうだ。

乃木坂46としてのキャリアを重ねる井上に対し、加入時と現在との変化を聞いてみると、「いい意味であまり変わっていない」とひと言。

「環境に適応していくという意味での変化はもちろんあったんですけど、変わらなきゃいけないと思ったことがあまりないというか。これだけ歴史が続いてきたグループなので、“グループにそぐわないんじゃないか？”って、自分の個性を自分で否定してしまう節が私はすごくあったんですけど、乃木坂46はその個性を変えずとも受け止めて、いさせてくれている場所なんです。だから、特に大きく変わったと思うことはないのかな？ と思ったりしています」と理由を明かした。

日々、成長を続ける乃木坂46のなかで、自身にも後輩ができた井上は、「後輩たちにとって、正しい背中を見せなきゃっていうのは常日頃、感じています」と、その重みを受け止めながら、「でもやっぱり、みんなで楽しく仕事がしたい。アイドルとして元気を届けて、笑顔を届けて」と明るく続けた。

「それを迫られてしまうのが苦しい場面もたくさんあるけれど、だからこそ一緒に見える景色っていうのがあると思うので。変わらず、楽しく正しく、みんなで笑っていけたら」という言葉からは、井上和の持つアイドルとしての矜持が強く感じられた。

TEXT BY フジジュン

今後も様々な出演アーティストが登場予定！

『音を待つ』をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/15155/

■乃木坂46が出演！4/3の「CENTRAL STAGE」

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

【CENTRAL STAGE】

4/3（金）Kアリーナ横浜

タイムテーブル

17:45～ 乃木坂46 6期生

18:00～ ＝LOVE

18:50～ FRUITS ZIPPER

19:40～ モーニング娘。’26

20:30～ 乃木坂46

チケット購入はこちら

https://central-fest.com/s/central/page/ticketlist2026

■公演情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

チケット購入はこちら

https://central-fest.com/s/central/page/ticketlist2026

【CENTRAL STAGE】

会場：Kアリーナ横浜

★井上和が所属する乃木坂46は4/3の“CENTRAL STAGE”に出演。

4/3（金）開場16:30 / 開演18:00

4/4（土）開場15:00 / 開演16:30

4/5（日）開場15:00 / 開演16:30

https://central-fest.com/s/central/page/eventcentralstage_2026

【Echoes Baa 2026】

会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

4/4（土）開場11:00 / 開演12:30

4/5（日）開場11:00 / 開演12:30

https://central-fest.com/s/central/page/eventechoesbaa_2026

【CENTRAL LAB.】

会場：KT Zepp Yokohama

4/4（土）開場15:00 / 開演16:00

4/5（日）開場15:00 / 開演16:00

https://central-fest.com/s/central/page/eventcentrallab_2026

【CENTRAL FIELD】

会場：臨港パーク ※無料エリア

4/3（金）開園12:00

4/4（土）開園11:00

4/5（日）開園11:00

※3日間とも19:30閉園。

https://central-fest.com/s/central/page/eventcentralfield_2026

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』OFFICIAL SITE

https://central-fest.com/

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/