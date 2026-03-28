シーハンは4回途中4失点で降板【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）少し気になる変化だ。ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でダイヤモンドバックス戦に臨んだ。開幕2戦目の先発マウンドをエメ・シーハン投手に託したが、4回途中4失点と結果を残せず。自慢のフォーシームの威力が徐々に色褪せ、米ファンからは「間違いなく懸念される」と指摘されている。26歳のシーハンは昨季15登板（12先