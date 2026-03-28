◇スポニチ後援第53回社会人・東京六大学野球対抗戦第1日日本製鉄鹿島 5―3 東大（2026年3月28日神宮）昨秋の東京六大学野球リーグ戦で明大の中継ぎエースとしてフル回転した、日本製鉄鹿島のルーキー・菱川一輝が9回に登板。1イニングを3人で片付け、社会人“初セーブ”をマークした。右足ふくらはぎの肉離れを起こし、この日が復帰2試合目。140キロ中盤のストレートを中心に見事な投球を見せた。前日27日のプロ野球