◇ナ・リーグドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月27日ロサンゼルス）ドジャースのアレックス・フリーランド内野手（24）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「9番・二塁」で先発出場。今季初打席で本塁打を放った。0─2の3回1死の第1打席、相手先発・ネルソンの内角低めの直球を完璧に捉えると、打球は右翼席までひとっ飛び。今季初打席で豪快な一発を放ち、笑顔を弾けさせた。昨夏、