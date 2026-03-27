AIブームの中で、ある概念の重要性が徐々に際立ってきている。それが「Token（トークン）」だ。これはランキングにおける大規模言語モデル（LLM）の呼び出し量の評価基準であり、LLM企業の販売プランにおける課金単位でもある。人民日報微信（WeChat）公式アカウントが伝えた。中国発展ハイレベルフォーラム2026年年次総会で23日、国家データ局の劉烈宏（リウ・リエホン）局長は、「Tokenすなわち『詞元』は、AI時代における価値の