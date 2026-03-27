「Token」の中国語訳が「詞元」に決定

AIブームの中で、ある概念の重要性が徐々に際立ってきている。それが「Token（トークン）」だ。これはランキングにおける大規模言語モデル（LLM）の呼び出し量の評価基準であり、LLM企業の販売プランにおける課金単位でもある。人民日報微信（WeChat）公式アカウントが伝えた。

中国発展ハイレベルフォーラム2026年年次総会で23日、国家データ局の劉烈宏（リウ・リエホン）局長は、「Tokenすなわち『詞元』は、AI時代における価値の基準点であるだけでなく、技術供給とビジネス需要を結びつける『決済単位』でもあり、ビジネスモデルの実装に定量化の可能性を提供している」と述べた。

これにより、Tokenの中国語訳が「詞元」として示された。

24年初頭、中国の1日平均のToken呼び出し量は1000億だったが、25年末には100兆へと跳ね上がった。今年3月にはすでに140兆を突破しており、2年間で1000倍以上の成長を遂げていることが、国家データ局への取材で分かった。

詞元（Token）とは何か？

詞元（Token）は、LLMが情報を処理する際の最小単位であり、AI時代において計量可能、価格設定可能、取引可能という特徴を持つ。深セン理工大学演算能力マイクロエレクトロニクス学院の馬智恒（マー・ジーヘン）助教授は、「モデルに入力される前に、テキストはTokenに分割され、ベクトルに変換される。例えば、中国語は通常1文字が1個から2個のTokenに対応しており、ユーザーの質問やAIの回答のたびに一定量のTokenが消費される」と説明した。

深セン計算科学研究院崖山LABの責任者の欧偉傑（オウ・ウェイジエ）氏は、「演算能力を電力に例えるなら、Tokenは消費される電力量に相当し、AIの活動レベルや処理規模を測る中核指標だ」と語った。（提供/人民網日本語版・編集/YF）