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【「『チ。 ―地球の運動について―』×東京シティビュー ～世界の見方が変わる体験を、展望台で～」】 開催期間：4月10日～6月8日 会場：東京シティビュー（六本木ヒルズ森タワー52階） 開館時間：10時～22時（最終入館21時30分） 入館料： オンライン料金（事前予約／日時指定制）一般 2,200円、高校