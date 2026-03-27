鳥貴族は4月1日から5月31日までの期間、『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』第5弾を開催すると発表した。創業当時のメニューを再現した復刻商品や、温玉を使用した新感覚スイーツなど全8品が登場する。価格は全品390円で、全国の店舗(一部を除く)にて提供される。鳥貴族『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』○創業当時の味を再現! 復刻メニューとこだわりの一品料理今回のフェアでは、古くからのファンにも嬉