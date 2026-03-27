WIND AND SEA（ウィンダンシー）は2026年にブランド設立8周年を迎えるにあたり「WIND AND SEA 8th Years Collection」を発表した。2018年のブランド設立当初に展開していた初代デザインをベースに、ネオンカラーで再構築したアイテムが登場。ブランドの象徴であるスクリプトロゴも復刻し、原点を現代的な視点でアップデートしたコレクションとなっている。さらに本コレクションではヴィンテージアイテムをベースに再構築した、すべ