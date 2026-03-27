去年4月の訓練中、大分県の防災ヘリコプターから消火バケットが落下した事故で、運輸安全委員会はバケットとつなぐ機体側のフックにロックが掛かっていなかったことを明らかにしました。 【写真を見る】大分県防災ヘリのバケット落下調査でフックの「ロック未完了」判明運輸安全委が公表 去年4月、竹田市の稲葉ダム上空で散水訓練を行っていた県の防災ヘリから、200リットルの水の入った消火バケットがダム湖に落下し