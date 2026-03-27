スイスフランと金の歴史的上昇相場＝共通点は代表的「安全資産」 スイスフラン／円の上昇が止まらない。特に2025年3月から2026年2月までの1年間では、1ヶ月を除いてすべて陽線（スイスフラン高・円安）となった。まさに歴史的なスイスフラン上昇相場が展開している（図表1参照）。スイスの政策金利は現在ゼロで、政策金利で比較すると日本（0.75％）より低い超低金利通貨である。それにもかかわらず歴史的スイスフラン高が続いて