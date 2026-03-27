この記事をまとめると ■インドネシアではBEVに限れば中国系ブランドの存在感が大きい ■中国系ブランドが人気な理由は買い得感の高い価格設定にある ■ただし日本車のシェアが脅かされるような雰囲気はない 買い得感の高い価格を武器にシェアを延ばすBYD 2025暦年（2025年１〜12月）締めでのインドネシアでの新車販売台数は80万3679台となっている。そのうちBEV（バッテリー電気自動車）の販売台数は10万3930台となり、新車販売