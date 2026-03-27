【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DISH//の新曲「ヒーロー」が、4月17日より放送がスタートする濱田岳主演のテレ東ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』の主題歌に決定した。 ■「ヒーロー」は、DISH//の6thフルアルバム『aRange』に収録 濱田岳が人生2周目の“モブキャラ”刑事を演じるドラマ『刑事、ふりだしに戻る』。 山梨県警古田署の刑事・百武誠（濱田岳）は、その影の薄さから通称「