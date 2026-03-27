6人組グループ・SixTONESのジェシー、田中樹、森本慎太郎が出演するTBS『オオカミ少年 スポッパ』が、きょう27日午後7時から2時間スペシャルで放送される。【番組カット】真剣！バレーボールの挑戦するジェシー＆田中樹ら同番組は『オオカミ少年』の特別版として放送。スタジオ内に特設スポーツパークを築き、超豪華ゲストを迎えてスポーツをモチーフにしたゲームで対決する超体感型バラエティ。MCは、『オオカミ少年』でもMC