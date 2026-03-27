SixTONESのジェシー＆田中樹＆森本慎太郎、超絶運動神経で奇跡を連発 新企画でハプニング続出
6人組グループ・SixTONESのジェシー、田中樹、森本慎太郎が出演するTBS『オオカミ少年 スポッパ』が、きょう27日午後7時から2時間スペシャルで放送される。
【番組カット】真剣！バレーボールの挑戦するジェシー＆田中樹ら
同番組は『オオカミ少年』の特別版として放送。スタジオ内に特設スポーツパークを築き、超豪華ゲストを迎えてスポーツをモチーフにしたゲームで対決する超体感型バラエティ。MCは、『オオカミ少年』でもMCを務める浜田雅功。進行は南後杏子アナウンサーが務める。
今回参加する超豪華3チームは、番組代表チームとして『オオカミ少年』でもレギュラーとして活躍しているジェシー、田中に加え、森本、谷まりあ、屋敷裕政（ニューヨーク）の『スポッパ』チーム。
そして、4月スタートの火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』から、主演の永作博美が松山ケンイチ、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真を率いて参戦。今夜8時57分から放送のスペシャルドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌〜江戸青春篇〜第2夜』から、主演の山田裕貴が中村蒼、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、生見愛瑠、高橋光臣を率いて参戦。3チームが賞金100万円をかけて優勝を目指す。
巨大化したバレーボールで得点の的を狙うバレーボールシューティングゲーム「ジャンボバレーターゲット」では、巨大化したバレーボールで得点の的を狙う。ジェシー・田中・森本のSixTONESメンバーが超絶運動神経で奇跡を連発。永作も全力プレーを披露する中、松山がまさかの大絶叫。はたして何が起きたのか。
押して答えるクライミングクイズゲーム「お絵描きクライミング」では、絵を描くメンバーの上手さと、クライミングを担当するメンバーの運動神経が重要な中、生見愛瑠画伯の衝撃の一枚に、山田や柳など「ちるらんチーム」大パニック。森本・ファーストサマーウイカの人間離れした動きにも大注目。浜田の衝撃の絵画も登場する。
ピンの色が3色コロコロと変わる中、自チームの色に変わる瞬間に合わせて倒すことが求められるタイミングボウリングゲーム「スリーカラーボウリング」では、大量得点が期待されるゲームの中、山田がまさかのハプニングで土下座の爆笑展開に。
ゴルフのパターが大進化し、球が止まったゾーンの得点がポイントになる、新感覚ゴルフゲーム「大逆転！ギリギリパッティング」は、大逆転を目指し各チーム高得点を狙いギリギリを攻める中、衝撃の一打連発。中村は「ゴルフやっていることがついに役に立つときがきた！」と話した。
最終ステージはバスケットボールの「ぐらぐらツリーバスケ」。はたして賞金100万円はどのチームが勝ち取るのか。
【番組カット】真剣！バレーボールの挑戦するジェシー＆田中樹ら
同番組は『オオカミ少年』の特別版として放送。スタジオ内に特設スポーツパークを築き、超豪華ゲストを迎えてスポーツをモチーフにしたゲームで対決する超体感型バラエティ。MCは、『オオカミ少年』でもMCを務める浜田雅功。進行は南後杏子アナウンサーが務める。
そして、4月スタートの火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』から、主演の永作博美が松山ケンイチ、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真を率いて参戦。今夜8時57分から放送のスペシャルドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌〜江戸青春篇〜第2夜』から、主演の山田裕貴が中村蒼、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、生見愛瑠、高橋光臣を率いて参戦。3チームが賞金100万円をかけて優勝を目指す。
巨大化したバレーボールで得点の的を狙うバレーボールシューティングゲーム「ジャンボバレーターゲット」では、巨大化したバレーボールで得点の的を狙う。ジェシー・田中・森本のSixTONESメンバーが超絶運動神経で奇跡を連発。永作も全力プレーを披露する中、松山がまさかの大絶叫。はたして何が起きたのか。
押して答えるクライミングクイズゲーム「お絵描きクライミング」では、絵を描くメンバーの上手さと、クライミングを担当するメンバーの運動神経が重要な中、生見愛瑠画伯の衝撃の一枚に、山田や柳など「ちるらんチーム」大パニック。森本・ファーストサマーウイカの人間離れした動きにも大注目。浜田の衝撃の絵画も登場する。
ピンの色が3色コロコロと変わる中、自チームの色に変わる瞬間に合わせて倒すことが求められるタイミングボウリングゲーム「スリーカラーボウリング」では、大量得点が期待されるゲームの中、山田がまさかのハプニングで土下座の爆笑展開に。
ゴルフのパターが大進化し、球が止まったゾーンの得点がポイントになる、新感覚ゴルフゲーム「大逆転！ギリギリパッティング」は、大逆転を目指し各チーム高得点を狙いギリギリを攻める中、衝撃の一打連発。中村は「ゴルフやっていることがついに役に立つときがきた！」と話した。
最終ステージはバスケットボールの「ぐらぐらツリーバスケ」。はたして賞金100万円はどのチームが勝ち取るのか。