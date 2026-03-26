宮崎県の農家「渚農園」（@nagisa_farm）が、スレッズ上で“ズッキーニの花”の天ぷらを紹介しています。【画像】わぁ…めっちゃすてき！コチラが食べられる「ズッキーニの花」です！（5枚）ズッキーニの花に「食べられるの！？」驚きの声渚農園は、「めちゃくちゃおいしいんですよ〜！」とコメントし、ズッキーニの花の天ぷらを写した写真を投稿しました。「食べたことあるよー！ないから食べたい！ってコメントで教えてく