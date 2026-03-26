宮崎県の農家「渚農園」（@nagisa_farm）が、スレッズ上で“ズッキーニの花”の天ぷらを紹介しています。

【画像】わぁ…めっちゃすてき！ コチラが食べられる「ズッキーニの花」です！（5枚）

ズッキーニの花に「食べられるの！？」驚きの声

渚農園は、「めちゃくちゃおいしいんですよ〜！」とコメントし、ズッキーニの花の天ぷらを写した写真を投稿しました。

「食べたことあるよー！ないから食べたい！ってコメントで教えてください」という渚農園の呼び掛けに、ユーザーからは「ズッキーニってお花も食べられるの知りませんでした」「花はお店で見たことがありません！食べてみたいです」「花！？えー！おいしそうー！」「なんて美しい！」との声が寄せられています。

「どんな味か気になります」というコメントに対し、渚農園は「甘みもあって、唯一無二の味、食感です！」と返信しています。

渚農園によると、ズッキーニの花は高級食材として扱われるといいます。ホテルでの記念ディナーでズッキーニの花のフライを食べたという人からは「おいしかったです。なかなか売っていないので貴重な体験をさせてもらいました。農家さんならではのぜいたくですね！うらやましい」とのコメントがありました。

渚農園はSNSやオンラインショップで、ブランドズッキーニ「潤翠（JUNSUI）」やズッキーニの花などを販売しています。スレッズでの反応について聞くと、「これまで接点のなかった方々にも投稿を見ていただけるようになり、反応の速さと距離の近さを強く感じています」と話してくれました。

特に印象的だったこととしては、「実際にズッキーニをご購入いただいた方から、『普段食べているものとの甘みやみずみずしさの違い』について具体的な感想を直接もらえたことです」といい、「コメントやメッセージを通して生産者に直接、応援の言葉をかけてもらえることがとてもうれしく、日々の励みになっています」と語ります。

また、スレッズをきっかけにして、農園へ直接足を運ぶ人が増え、農園見学や収穫体験、直売を通して、「実際に会える」ことも大きな喜びだといいます。

「多くの方がズッキーニに興味を持ち、好きでいてくださることを実感できる場になっています」と、スレッズでの情報発信についての思いを語ってくれました。