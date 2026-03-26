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フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs シカゴ・ブルズ日付：2026年3月26日（木）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 157 - 137 シカゴ・ブルズ NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対シカゴ・ブルズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。 第1クォータ