フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs シカゴ・ブルズ

日付：2026年3月26日（木）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 157 - 137 シカゴ・ブルズ

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対シカゴ・ブルズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし38-26で終了する。

第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び71-52で終了する。

第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び122-84で終了する。

第4クォーターはシカゴ・ブルズが試合を有利に運び157-137で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-26 10:55:09 更新