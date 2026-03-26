【NBA試合速報】2026年3月26日（木） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs シカゴ・ブルズ
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs シカゴ・ブルズ
日付：2026年3月26日（木）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 157 - 137 シカゴ・ブルズ
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対シカゴ・ブルズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし38-26で終了する。
第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び71-52で終了する。
第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び122-84で終了する。
第4クォーターはシカゴ・ブルズが試合を有利に運び157-137で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-26 10:55:09 更新