頼れる守護神が森保ジャパンに帰ってきた。日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)は昨年11月に負った左手骨折の重傷を経て、5か月ぶりの代表復帰。長いリハビリ期間は「常にW杯という目標を持ちながら、その先というところを見ながらできた」といい、北中米W杯を3か月後に控えたイギリス遠征に満を持して合流した。日本代表の正GKを務める鈴木は昨年11月、セリエAのミラン戦での接触プレーで左手中指と舟状骨を骨折し、直後に予定されて