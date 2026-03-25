記事ポイント累計1,000名超の空き家管理士を輩出した協会公認の10時間オンライン講座2027年2月末日までの期間限定で試験・小論文が免除進捗を可視化できるe-スクール形式で効率的に学習可能 空き家管理士協会の公認校「東京アーキテクトスクール」が、2026年3月3日より「空き家管理士キャリアアップ10時間講座」を開設しています。全10時間のオンラインカリキュラムを受講し小テストをクリアすることで、本試験および小論文が