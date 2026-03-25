記事ポイント 累計1,000名超の空き家管理士を輩出した協会公認の10時間オンライン講座2027年2月末日までの期間限定で試験・小論文が免除進捗を可視化できるe-スクール形式で効率的に学習可能 累計1,000名超の空き家管理士を輩出した協会公認の10時間オンライン講座2027年2月末日までの期間限定で試験・小論文が免除進捗を可視化できるe-スクール形式で効率的に学習可能

空き家管理士協会の公認校「東京アーキテクトスクール」が、2026年3月3日より「空き家管理士キャリアアップ10時間講座」を開設しています。

全10時間のオンラインカリキュラムを受講し小テストをクリアすることで、本試験および小論文が免除される期間限定の特別措置が設けられています。

空き家管理士協会「空き家管理士キャリアアップ10時間講座」

名称：空き家管理士キャリアアップ10時間講座開設日：2026年3月3日（火）特別実施期間：2026年3月3日〜2027年2月末日学習形態：オンライン（e-スクール形式）支援：空き家対策フル活用ドットコム

空き家管理士協会が認定する「空き家管理士」は、累計1,000名を超える専門家を全国に輩出してきた資格です。

深刻化する空き家問題の解決を加速させるため、より短期間で実務に即した知見を習得できる本コースが新設されました。

運営はアリアクランソーシャルが手がける「東京アーキテクトスクール」が担っています。

1年間限定の特別措置

本コース最大の特徴は、資格取得へのハードルを戦略的に緩和している点です。

従来は「受講＋試験＋小論文」という厳格なプロセスが必要でしたが、本コースでは全10時間のカリキュラムを受講し各ステップの小テストをクリアすることで、本試験および小論文が免除されます。

この特別措置は2027年2月末日までの期間限定となっています。

すべての工程と効果測定を完了すると、即座に「空き家管理士」の資格が授与される仕組みです。

e-スクールの特長

最新のLMS（学習管理システム）を導入しており、学習の進捗をシステム上で常に確認できます。

動画講義の視聴から小テスト、修了後の効果測定まで、一つひとつの工程が体系化されています。

「どこまで学習が進み、あと何をすべきか」が一目瞭然のため、安心して学習を継続できる環境が整っています。

さらに、現場での対話やトラブル事例をベースにしたクイズ形式の学習も用意されており、実践的な判断力を磨けます。

オンライン完結のe-スクール形式のため、場所を選ばず自分のペースで受講できるのも魅力です。

試験・小論文免除の特別措置により、空き家問題に取り組むプロフェッショナルへの最短ルートが開かれています。

空き家管理士キャリアアップ10時間講座の紹介でした。

よくある質問

Q. 試験・小論文の免除はいつまでですか？

A. 2027年2月末日までの期間限定の特別措置です。

Q. 学習形態はどのようになっていますか？

A. オンラインのe-スクール形式です。動画講義の視聴・小テスト・効果測定まで、すべてオンラインで完結します。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 試験・小論文が1年間免除！ 空き家管理士協会「空き家管理士キャリアアップ10時間講座」 appeared first on Dtimes.