EX THEATER ARIAKEオープニングラインナップ発表会が25日に同所で行われ、大橋和也、岩本照、上田竜也、川島如恵留ほかが登壇した。EXシアター有明は、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」内に4月25日にオープンする新劇場。この日の発表会では、オープンイヤーに上演される作品が一挙紹介されるとともに、それぞれの出演者や演出家から公演への意気込みが語られた。こけら落と