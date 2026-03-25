6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰）が25日、ダイバーシティ東京 2F フェスティバル広場で2nd アルバム『Heart Beat』リリースイベントを開催した。【ソロショット】カワイイ！指ハートする寺尾香信イベントでは、TikTok総再生回数1億回を超えた「両片想い」、2ndアルバムリード曲「ハルコイ」を披露。雨天にもかかわらず、NICO（ファンネーム）も大歓