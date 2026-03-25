DXTEEN、2ndアルバムリリースイベント開催 「両片想い」ブームに喜び「自信にもつながっています」
6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰）が25日、ダイバーシティ東京 2F フェスティバル広場で2nd アルバム『Heart Beat』リリースイベントを開催した。
【ソロショット】カワイイ！指ハートする寺尾香信
イベントでは、TikTok総再生回数1億回を超えた「両片想い」、2ndアルバムリード曲「ハルコイ」を披露。雨天にもかかわらず、NICO（ファンネーム）も大歓声で応えた。
イベント後には、囲み取材を実施。「両片想い」が主題歌となったABCテレビドラマ『修学旅行で仲良くないグループにはいりました』に出演していた福田が、同楽曲について「たくさんの方に届いているんだなと実感しています」」とにっこり。「『両片想いを聞いて好きなりました』『両片想いを聞いてイベントに来ました』という言葉もよく聞いています。僕たちもうれしかったし、自信にもつながっています。これからももっと大切にしていきたい楽曲だなと思います」と語った。
DXTEENは、大阪、愛知、東京をめぐるツアー『2026 DXTEEN 2ND ONE MAN LIVE TOUR』を控えている。
【ソロショット】カワイイ！指ハートする寺尾香信
イベントでは、TikTok総再生回数1億回を超えた「両片想い」、2ndアルバムリード曲「ハルコイ」を披露。雨天にもかかわらず、NICO（ファンネーム）も大歓声で応えた。
DXTEENは、大阪、愛知、東京をめぐるツアー『2026 DXTEEN 2ND ONE MAN LIVE TOUR』を控えている。