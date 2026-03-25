俳優の鈴木亮平(42)が25日、自身のXを更新。自身を騙る「なりすましアカウント」のまさかの正体にツッコミを入れた。24日、「鈴木亮平【リ】」を名乗るアカウントが突如、X上に出現。25日にはアカウント名を「鈴木亮平改」へと変え、鈴木の主演ドラマTBS日曜劇場「リブート」に関する投稿を続けた。さらに“なりすまし”であるにも関わらず、「Xから認証頂きました」と、X認証マークの青バッジを付与されたことも明かした。