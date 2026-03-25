千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。3月22日（日）の同番組では、「お笑いが流行っているのか」論争に終止符を打つリアルな調査結果に、千鳥が意気消沈する一幕があった。©AbemaTV,Inc.今回は、以前番組内で「お笑いは流行っていない」と発言し、芸人界を震撼させたダウ90000の蓮見翔をスタジオに呼び出し、「緊急調査！お笑いは本当に流行っていないのか？」を実施。「お笑いは流行