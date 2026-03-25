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ニューヨーク・ニックス vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2026年3月25日（水）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 121 - 116 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのニューヨーク・ニックス対ニューオーリンズ・ペリカンズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われ