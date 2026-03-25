土屋太鳳と佐藤勝利（timelesz）がダブル主演を務め、井ノ原快彦、北大路欣也が共演する4月8日スタートのドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系／毎週水曜21時）より、メインビジュアルが解禁。さらに新たなレギュラーキャストとして松谷鷹也と今野浩喜、また第1話に菅生新樹が出演することも発表された。【写真】菅生新樹の出演カットをチェック！君塚良一が脚本を手掛ける完全オリジナル作品の本作は、トラ