2025年3月18日、「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（通称・ちいかわ）」の常設店が香港に初オープンすることが分かり、香港のネットユーザーから反響が寄せられている。

「ちいかわ」はナガノ氏が描くウェブ漫画シリーズ。22年4月からは朝の情報番組「めざましテレビ」内でテレビアニメが放送されており、25年末に同作初の映画化が発表されると大きな話題となった。

そんな「ちいかわ」のX（旧ツイッター）公式アカウントが、香港初となる常設店「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」を4月にオープンすると発表。九龍半島の中心地・旺角（モンコック）駅に直結する商業施設「MOKO（新世紀広場）」内に出店される予定だと明らかにした。

また、同店のInstagram（インスタグラム）公式アカウント「chiikawa．shop．hk」では、ちいかわたちがトラムや赤いタクシーに乗る様子や、ネオンサインが輝く街で香港グルメを満喫する姿が描かれたイラストが公開された。

この投稿に香港のネットユーザーからは「楽しみ！」「うれしすぎる！」「香港限定をずっと待ってた！」「ついにオープンするんだね！」「新商品が楽しみ！。香港っぽいものだといいな！！」などと、歓喜する声が相次いだ。

また、「マッサージとサウナの看板もある」「ラッコ師匠、なんでタクシー運転手やってるの？」「フィッシュボールはあるのにシュウマイはないの！？」「ウサギの左手にフィッシュボールを持たせるなら、右手にはシュウマイを持たせればもっと完璧なのに」などと、イラストに言及したコメントも寄せられた。

一方で、「値段って日本と同じくらい？。転売価格では買いたくないんだけどな」「地域限定グッズもあるのかな。もし出るなら購入制限かけてほしいな。そうじゃないと本当のファンが買えなくなっちゃう…」と心配するコメントも見られた。（翻訳・編集/岩田）